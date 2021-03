Daydreamer anticipazioni 22 marzo 2021, tutti in prigione! (Di sabato 20 marzo 2021) La polizia in questo episodio di Daydreamer di lunedì 22 marzo 2021, arresta Deren, Ceycey, Muzaffer e Deniz. L’accusa è di aver prodotto illegalmente le creme di Sanem. Ma in loro aiuto arriva Bulut, nei vesti di un aitante avvocato li toglie dai guai, dimostrando che i prodotti sono stati prodotti con tutte le autorizzazioni e tutto finisce per il meglio con il rilascio di tutti. Per le creme però la Aydin avrà ancora qualche problema da risolvere. Riuscirà a non farsi fregare dal perfido Cemal? Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Daydreamer puntate turche, la fuga di Yigit Le trame future rivelano che il fratello di Polen si troverà ad un certo punto ad avere le spalle al muro Le puntate turche della nota soap opera Daydreamer continueranno a lasciare col fiato ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 20 marzo 2021) La polizia in questo episodio didi lunedì 22, arresta Deren, Ceycey, Muzaffer e Deniz. L’accusa è di aver prodotto illegalmente le creme di Sanem. Ma in loro aiuto arriva Bulut, nei vesti di un aitante avvocato li toglie dai guai, dimostrando che i prodotti sono stati prodotti con tutte le autorizzazioni e tutto finisce per il meglio con il rilascio di. Per le creme però la Aydin avrà ancora qualche problema da risolvere. Riuscirà a non farsi fregare dal perfido Cemal? Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche…puntate turche, la fuga di Yigit Le trame future rivelano che il fratello di Polen si troverà ad un certo punto ad avere le spalle al muro Le puntate turche della nota soap operacontinueranno a lasciare col fiato ...

