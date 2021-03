Daniel Radcliffe: l'ex Harry Potter sarà l'antagonista principale nel film The Lost City of D (Di sabato 20 marzo 2021) Secondo un report ufficiale di Deadline, il noto attore Daniel Radcliffe si è unito al team di The Lost City of D, il nuovo film con protagonisti Sandra Bullock e Channing Tatum. Il film sarà una commedia d'azione in cui Radcliffe interpreterà il ruolo del cattivo di turno. Daniel Radcliffe nel nuovo film The Lost City of D Deadline ha raccontato la sinossi del film: «una romanziera solitaria (Sandra Bullock) certa che niente poteva essere peggio che rimanere bloccata nel tour del suo libro con il suo modello da copertina (Channing Tatum), almeno fino a quando un tentativo di rapimento li trascina entrambi in una spericolata avventura nella giungla, ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 20 marzo 2021) Secondo un report ufficiale di Deadline, il noto attoresi è unito al team di Theof D, il nuovocon protagonisti Sandra Bullock e Channing Tatum. Iluna commedia d'azione in cuiinterpreterà il ruolo del cattivo di turno.nel nuovoTheof D Deadline ha raccontato la sinossi del: «una romanziera solitaria (Sandra Bullock) certa che niente poteva essere peggio che rimanere bloccata nel tour del suo libro con il suo modello da copertina (Channing Tatum), almeno fino a quando un tentativo di rapimento li trascina entrambi in una spericolata avventura nella giungla, ...

