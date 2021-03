Dagli aiuti alle partite Iva al blocco dei licenziamenti:?tutte le misure del decreto Sostegni (Di sabato 20 marzo 2021) Via libera del Consiglio dei ministri al decreto Sostegni. Un provvedimento di 44 articoli che distribuisce i 32 miliardi di extradeficit autorizzati in gennaio dal Parlamento, con misure a sostegno di imprese e partite Iva travolte dalle misure restrittive adottate per contenere la pandemia coronavirus, ma anche su lavoro e lotta all'epidemia coronavirus, con nuove risorse per l'acquisto dei vaccini. Ecco in sintesi le misure principali. Leggi su ilsole24ore (Di sabato 20 marzo 2021) Via libera del Consiglio dei ministri al. Un provvedimento di 44 articoli che distribuisce i 32 miliardi di extradeficit autorizzati in gennaio dal Parlamento, cona sostegno di imprese eIva travolte drestrittive adottate per contenere la pandemia coronavirus, ma anche su lavoro e lotta all'epidemia coronavirus, con nuove risorse per l'acquisto dei vaccini. Ecco in sintesi leprincipali.

Advertising

fisco24_info : Dagli aiuti alle partite Iva al blocco dei licenziamenti:?tutte le misure del decreto Sostegni: Via libera del Cons… - EdoardoMicozzi2 : Questa rottamazione di cartelle dagli anni 2000 sa di propaganda elettorale..Meno male x il reddito entro i 30.000… - BasicLifeSupp : Fisioterapisti e ostetriche ancora esclusi dagli aiuti del Governo - sole24ore : Bonus al palo: dagli occhiali ai rubinetti, in bilico 10 aiuti per oltre 150 milioni Una bussola per gli abbonati… - studiomarzocchi : Ultima Ora: Imprese, oltre 110 mila salvate dagli aiuti pubblici. Bankitalia: continuare con le moratorie #economia… -