Da Draghi agli auguri di Pier Silvio, come cambia la comunicazione secondo Sara Bentivegna (Di sabato 20 marzo 2021) “C’è qualcosa che si sta muovendo nel Paese, o tra coloro che fanno politica”, sostiene Sara Bentivegna, sociologa della comunicazione, autrice di numerosi libri sulla comunicazione politica e il web tra cui “Le teorie delle comunicazioni di massa e la sfida digitale” (Laterza, 2019), docente alla Sapienza di Roma, contattata da Formiche.net per analizzare e commentare la conferenza stampa di Mario Draghi, la prima da quando è diventato presidente del Consiglio. Ma non è certo l’unico evento ad aver smosso le acque della politica italiana, “sono quattro gli eventi importanti”, sottolinea Bentivegna, “l’elezione di Letta alla guida del Pd, il messaggio di Berlusconi nella giornata dedicata alle vittime del covid, il post di Grillo sull’etica dell’informazione e, infine, la conferenza ... Leggi su formiche (Di sabato 20 marzo 2021) “C’è qualcosa che si sta muovendo nel Paese, o tra coloro che fanno politica”, sostiene, sociologa della, autrice di numerosi libri sullapolitica e il web tra cui “Le teorie delle comunicazioni di massa e la sfida digitale” (Laterza, 2019), docente alla Sapienza di Roma, contattata da Formiche.net per analizzare e commentare la conferenza stampa di Mario, la prima da quando è diventato presidente del Consiglio. Ma non è certo l’unico evento ad aver smosso le acque della politica italiana, “sono quattro gli eventi importanti”, sottolinea, “l’elezione di Letta alla guida del Pd, il messaggio di Berlusconi nella giornata dedicata alle vittime del covid, il post di Grillo sull’etica dell’informazione e, infine, la conferenza ...

Advertising

Agenzia_Italia : Draghi: agli italiani 32 miliardi. 'Nel 2021 i soldi non si chiedono, si danno' - matteosalvinimi : La mia intervista a @Storace stamane sul @tempoweb. Quello che non hanno fatto Conte e Arcuri in un anno, lo sta fa… - La7tv : #ottoemezzo 'Ci sono momenti nei quali i cittadini hanno bisogno anche del volto del politico. Io consiglierei a… - UBIItalia : RT @ericamoscatello: Due soluzioni: #RedditoUniversale Incondizionato e incentivi agli nipoti degli italiani migrati al estero #Draghi Effe… - Roberta35007 : RT @Ste_Mazzu: Il primo passo del governo Draghi nella lotta all'evasione fiscale è il rinnovo dell'assicurazione agli evasori che evadere… -