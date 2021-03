Crotone Bologna LIVE | sintesi | tabellino | moviola e cronaca del match

(Di sabato 20 marzo 2021) Allo stadio Scida, ilvalido per la 28ª giornata di Serie A 2020/2021 tra, risultato,Allo stadio “Scida”,si affrontano nelvalido per la 28ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA0-0Fischio d’inizio alle ore 15:00. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato eIn attesa delle formazioni ufficiali. Leggi su Calcionews24.com

Advertising

capuanogio : L'#Inter dal Torino al Torino (20 partite): Torino ? @ Sassuolo ? Bologna ? @ Cagliari ? Napoli ? Spezia ? @ Veron… - CalcioPillole : #CrotoneBologna, per la squadra di Cosmi è l'ultima spiaggia - CIP La sfida di questo pomeriggio tra Crotone e Bol… - Calciodiretta24 : Serie A, Crotone-Bologna: le formazioni ufficiali del match - aiaroma1 : #designazioninazionali #seriea #aiaroma1presente?? ?? Il nostro Francesco #FOURNEAU dirigerà la sfida tra ?? CROTON… - chrisbennett33 : RT @RaffaeleCalcio: 2 Serie A games today: ?? | Crotone-Bologna ?? | Spezia-Cagliari -

Ultime Notizie dalla rete : Crotone Bologna

Allo stadio Scida, il match valido per la 28ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca ...DIRETTA/video streaming tv: rossoblù ok nei precedenti DIRETTA SPEZIA CAGLIARI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA La diretta tv di Spezia Cagliari viene trasmessa sui canali ...Le formazioni ufficiali di Crotone-Bologna del 20 marzo 2021: incontro valevole per la ventottesima giornata di Serie A, calcio d’inizio alle 15.00. CROTONE – Tra poco faranno il loro ingresso in ...Alla vigilia della gara di Crotone e delle convocazioni di Mancini, da Sinisa Mihajlovic arriva un assist per Roberto Soriano: "Per la continuita' che ha e per quello che sta facendo, si merita la ...