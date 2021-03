Crotone avanti 2-0 ma il Bologna ribalta e vince 3-2 (Di sabato 20 marzo 2021) Crotone (ITALPRESS) – Finisce 2-3 la sfida tra Crotone e Bologna, un risultato che rende ancora più complicata la disperata rimonta dei calabresi sempre più ultimi in classifica. avanti 2-0, la squadra di Cosmi nella ripresa si fa ribaltare dai rossoblù. L’avvio è tutto di marca felsinea con la prima grande occasione che capita sulla testa di Palacio, bravo a girare in porta il cross di Barrow ma sfortunato a trovare la grande risposta di Cordaz. Con il passare dei minuti, però, il Crotone esce fuori dal guscio sfiorando la rete. L’appuntamento con il gol, per la squadra di Cosmi, è solo rimandato: al 32? è Messias, su punizione concessa per fallo di Soumaoro su Di Carmine, a trovare il vantaggio con un tiro cross che passa tra le gambe di tutti beffando Skorupski. Il raddoppio arriva ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 20 marzo 2021)(ITALPRESS) – Finisce 2-3 la sfida tra, un risultato che rende ancora più complicata la disperata rimonta dei calabresi sempre più ultimi in classifica.2-0, la squadra di Cosmi nella ripresa si fare dai rossoblù. L’avvio è tutto di marca felsinea con la prima grande occasione che capita sulla testa di Palacio, bravo a girare in porta il cross di Barrow ma sfortunato a trovare la grande risposta di Cordaz. Con il passare dei minuti, però, ilesce fuori dal guscio sfiorando la rete. L’appuntamento con il gol, per la squadra di Cosmi, è solo rimandato: al 32? è Messias, su punizione concessa per fallo di Soumaoro su Di Carmine, a trovare il vantaggio con un tiro cross che passa tra le gambe di tutti beffando Skorupski. Il raddoppio arriva ...

