Crisi da Covid, al teatro Kismet di Bari si dona cibo ai lavoratori dello spettacolo (Di sabato 20 marzo 2021) Il foyer del teatro Kismet, uno dei luoghi storici della cultura a Bari e in Puglia, sembra un hub della Caritas con decine di scatolini pieni di cibo per essere consegnati ai lavoratori del mondo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 20 marzo 2021) Il foyer del, uno dei luoghi storici della cultura ae in Puglia, sembra un hub della Caritas con decine di scatolini pieni diper essere consegnati aidel mondo ...

Advertising

SusannaCeccardi : In un’Italia in ginocchio per colpa della crisi e del covid queste sono le proposte geniali delle sardine. Assurdo!… - AlexandraGeese : ??Domani,H21: le donne sono le più colpite dalla crisi Covid,ma non hanno potere decisionale e i fondi… - VincenzoDeLuca : ?? #COVID19, APERTA PIATTAFORMA ADESIONI OVER 70. ON LINE LE ATTESTAZIONI DI VACCINAZIONE (a cura dell’Unità di Cris… - marco_disca : RT @SusannaCeccardi: In un’Italia in ginocchio per colpa della crisi e del covid queste sono le proposte geniali delle sardine. Assurdo! ht… - Sakurauchi_Hime : RT @Citizen7659876: @Giandom84354994 Compragli il libro con l’agenda del World Economic Forum dove spiegano per filo e per segno a che serv… -