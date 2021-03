Covid Usa, un adulto su 6 vaccinato (Di sabato 20 marzo 2021) Circa un adulto su sei negli Stati Uniti – 43 milioni di persone, il 16,7% della popolazione adulta – è stato vaccinato contro il Coronavirus. E’ quanto emerge dai dati diffusi oggi dai Centers for Disease Control and Prevention (Cdc). In tutto 121 milioni di dosi sono state somministrate. La U.S. Food and Drug Administration (FDA) ha autorizzato l’uso di tre vaccini, Pfizer, Moderna – entrambi prevedono due dosi – e Johnson & Johnson, che prevede una sola dose. Oltre 21 milioni di adulti già vaccinati hanno ricevuto l’antidoto Pfizer, 19.7 milioni Moderna, 2,15 milioni Johnson & Johnson, approvato più di recente. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 20 marzo 2021) Circa unsu sei negli Stati Uniti – 43 milioni di persone, il 16,7% della popolazione adulta – è statocontro il Coronavirus. E’ quanto emerge dai dati diffusi oggi dai Centers for Disease Control and Prevention (Cdc). In tutto 121 milioni di dosi sono state somministrate. La U.S. Food and Drug Administration (FDA) ha autorizzato l’uso di tre vaccini, Pfizer, Moderna – entrambi prevedono due dosi – e Johnson & Johnson, che prevede una sola dose. Oltre 21 milioni di adulti già vaccinati hanno ricevuto l’antidoto Pfizer, 19.7 milioni Moderna, 2,15 milioni Johnson & Johnson, approvato più di recente. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

