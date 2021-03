Covid, Toscana: over 80 tutti vaccinati entro 20 giorni. Chiamate in arrivo (Di sabato 20 marzo 2021) L'assessore: «entro venti giorni tutti gli over 80 non ancora vaccinati riceveranno la chiamata per le prime somministrazioni di vaccino, che saranno effettuate entro il 25 aprile. Considerando i richiami, che per Pfizer si effettuano dopo ventuno giorni, il ciclo si concluderà entro metà maggio». L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 20 marzo 2021) L'assessore: «ventigli80 non ancorariceveranno la chiamata per le prime somministrazioni di vaccino, che saranno effettuateil 25 aprile. Considerando i richiami, che per Pfizer si effettuano dopo ventuno, il ciclo si concluderàmetà maggio». L'articolo proviene da Firenze Post.

