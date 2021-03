Covid Toscana, oggi 1.510 contagi: bollettino 20 marzo (Di sabato 20 marzo 2021) Sono 1.510 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 20 marzo, secondo i dati del bollettino anticipato dal governatore Eugenio Giani su Facebook. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 1.510 su 25.044 test di cui 15.583 tamponi molecolari e 9.461 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 6,03% (13,6% sulle prime diagnosi)”, scrive. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 20 marzo 2021) Sono 1.510 ida coronavirus in, 20, secondo i dati delanticipato dal governatore Eugenio Giani su Facebook. “I nuovi casi registrati insono 1.510 su 25.044 test di cui 15.583 tamponi molecolari e 9.461 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 6,03% (13,6% sulle prime diagnosi)”, scrive. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

