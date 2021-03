**Covid: Speranza, ‘stragrande maggioranza personale sanitario si è vaccinato’** (Di sabato 20 marzo 2021) Roma, 20 mar. (Adnkronos) – “La stragrande maggioranza del personale si è vaccinata e anche molto presto. Ora si sta completando questo percorso però guai a far passare un messaggio che è sbagliato: la stragrande maggioranza dei nostri medici, infermieri, personale sanitario si sono vaccinati e hanno dato un esempio assolutamente positivo e anche per questo li ringraziamo”. Lo ha affermato il ministro della Salute, Roberto Speranza, ospite di ‘Stasera Italia week end’ su Retequattro. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 20 marzo 2021) Roma, 20 mar. (Adnkronos) – “La stragrandedelsi è vaccinata e anche molto presto. Ora si sta completando questo percorso però guai a far passare un messaggio che è sbagliato: la stragrandedei nostri medici, infermieri,si sono vaccinati e hanno dato un esempio assolutamente positivo e anche per questo li ringraziamo”. Lo ha affermato il ministro della Salute, Roberto, ospite di ‘Stasera Italia week end’ su Retequattro. L'articolo CalcioWeb.

