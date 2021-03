Covid: Speranza, 'situazione complicata, ma la svolta non è lontana' (2) (Di sabato 20 marzo 2021) (Adnkronos) - "La linea che io provo a seguire -ha poi ribadito Speranza- è quella della tutela della salute, non si tratta di essere rigoristi o tifosi delle aperture, si tratta di essere realisti. Se c'è una curva che cresce, se c'è il contagio che corre, se persone perdono la vita abbiamo il dovere di intervenire. Questo è il mandato della Costituzione su cui abbiamo giurato e credo che su questo non siano permesse scorciatoie, divisioni o leggerezze. Dobbiamo essere molto seri e lavorare per tutelare la salute e la vita delle persone". Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 20 marzo 2021) (Adnkronos) - "La linea che io provo a seguire -ha poi ribadito- è quella della tutela della salute, non si tratta di essere rigoristi o tifosi delle aperture, si tratta di essere realisti. Se c'è una curva che cresce, se c'è il contagio che corre, se persone perdono la vita abbiamo il dovere di intervenire. Questo è il mandato della Costituzione su cui abbiamo giurato e credo che su questo non siano permesse scorciatoie, divisioni o leggerezze. Dobbiamo essere molto seri e lavorare per tutelare la salute e la vita delle persone".

Ultime Notizie dalla rete : Covid Speranza Prima la salute? No, prima le persone. Tutte, oppure niente e nessuno si salva ... "La fede, la speranza e la carità; ma di tutte più grande è la carità". La salute non viene ...altro "prima" come senso della battaglia contro il nuovo coronavirus che ha scatenato la pandemia di Covid ...

Covid, Speranza: la svolta non è lontana "La situazione è complicata ma la svolta non è non lontana". Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza intervenendo su Rete 4 a "Stasera Italia Weekend"."Chi dice che la situazione è come un anno fa sbaglia, tutto diverso - ha sottolineato - tra chiusure e vaccini". 20 marzo 2021

Covid. Speranza: “Pediatri ci aiuteranno a vaccinare i genitori dei bambini fragili” Quotidiano Sanità Covid: Speranza, 'situazione complicata, ma la svolta non è lontana' Roma, 20 mar. (Adnkronos) - "Siamo ancora in una situazione complicata, ma la svolta non è lontana, perchè da un lato le misure, dall'altro le vaccinazioni che devono correre, è un quadro diverso". Lo ...

Covid, Speranza: Su tutela salute no scorciatoie, divisioni o leggerezze Roma, 20 mar. (LaPresse) - Il nuovo Cts le crea problemi? "Assolutamente no, è guidato da due grandi personalità come Brusaferro e Locatelli. La linea che ...

