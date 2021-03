Covid, Speranza: “Misure e sacrifici per piegare subito curva” (Di sabato 20 marzo 2021) Le Misure e i sacrifici sono l’unico mezzo per piegare la curva del contagio in Italia. L’epidemia di coronavirus, complice la variante inglese del Covid, aumenta la pressione sugli ospedali. E’ il quadro che ha delineato il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenendo a un evento della Federazione italiana medici pediatri (Fimp). “In questo momento la maggior parte degli italiani vive in zona rossa. Siamo stati costretti ad assumere Misure ancora rigorose che per quanto comportino ancora sacrifici per le persone sono l’unica carta che abbiamo per piegare nell’immediato questa curva e rimetterla sotto controllo”, ha detto. “Non siamo in un momento facile – ha sottolineato – L’impatto della variante inglese” ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 20 marzo 2021) Lee isono l’unico mezzo perladel contagio in Italia. L’epidemia di coronavirus, complice la variante inglese del, aumenta la pressione sugli ospedali. E’ il quadro che ha delineato il ministro della Salute, Roberto, intervenendo a un evento della Federazione italiana medici pediatri (Fimp). “In questo momento la maggior parte degli italiani vive in zona rossa. Siamo stati costretti ad assumereancora rigorose che per quanto comportino ancoraper le persone sono l’unica carta che abbiamo pernell’immediato questae rimetterla sotto controllo”, ha detto. “Non siamo in un momento facile – ha sottolineato – L’impatto della variante inglese” ...

Advertising

fattoquotidiano : Speranza: “Il Covid non ha fatto sparire le altre patologie, è necessario investire nella sanità pubblica e nella p… - crocerossa : “Oggi commemoriamo oltre centomila vittime, ma celebriamo anche il coraggio di chi continua a essere in prima linea… - Ettore_Rosato : Il presidente #Draghi a Bergamo davanti ad una corona di fiori,omaggio alle vittime del #Covid. Essere presente dur… - FBabbua : non pago 86 euro per leggere nomi che conosco già se ci mettiamo insieme a ricordare esce una covid list di 300 tr… - FBabbua : @SmitArianna @biif @ilbuonpaztore @ACCEDIALSITO @eretico_l @laperlaneranera @Pedrito_ElDrito @enkidC @Overbite71… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Speranza Terremoto di 7,2 gradi in Giappone, allarme tsunami ...che l'Agenzia europea per i medicinali (Ema) concluda la revisione del vaccino russo anti - Covid... come previsto dall'ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza. L'isola dice... Read More ...

Speranza: sacrifici per curva Covid 10.57 Speranza: sacrifici per curva Covid "Le misure e i sacrifici sono l'unica carta che abbiamo per piegare subito la curva",ha detto il ministro della Salute Speranza in un convegno di pediatri. "Oggi ...

Covid, Speranza: "Anno difficilissimo, virus non fa sparire il resto" Adnkronos Volontario a soli 17 anni: un ragazzo bresciano premiato dal presidente Mattarella Gli attestati d'onore sono stati consegnati a tutti quei ragazzi che nel 2020 si sono distinti “per l'impegno e le azioni coraggiose e solidali, e rappresentano attraverso la loro testimonianza il ...

Covid, 1510 nuovi casi in Toscana e tasso dei positivi al 6,03% I nuovi casi registrati di covid in Toscana sono 1510 su 25o44 test di cui 15583 tamponi molecolari e 9461 test ...

...che l'Agenzia europea per i medicinali (Ema) concluda la revisione del vaccino russo anti -... come previsto dall'ordinanza del ministro della Salute Roberto. L'isola dice... Read More ...10.57: sacrifici per curva"Le misure e i sacrifici sono l'unica carta che abbiamo per piegare subito la curva",ha detto il ministro della Salutein un convegno di pediatri. "Oggi ...Gli attestati d'onore sono stati consegnati a tutti quei ragazzi che nel 2020 si sono distinti “per l'impegno e le azioni coraggiose e solidali, e rappresentano attraverso la loro testimonianza il ...I nuovi casi registrati di covid in Toscana sono 1510 su 25o44 test di cui 15583 tamponi molecolari e 9461 test ...