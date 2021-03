Covid Puglia, oggi 1.983 contagi e 26 morti: bollettino 20 marzo (Di sabato 20 marzo 2021) Sono 1.983 i nuovi contagi da coronavirus in Puglia secondo il bollettino di oggi, 20 marzo. Registrati inoltre altri 26 morti. Sfiora quindi quota 2.000 il numero dei nuovi casi positivi al Covid 19 inseriti nella tabella a fronte di una diminuzione di test. Costante il numero di decessi come anche la crescita dei guariti, degli attualmente positivi e dei ricoverati. Secondo quanto riportato nel bollettino epidemiologico quotidiano stilato dalla Regione, sulla base dei dati del Dipartimento Politiche della salute, si osserva che su 11.296 tamponi per l’infezione da coronavirus sono stati registrati 1.983 casi positivi. Ieri i nuovi positivi erano 1.785 su 11.636 test. Sono stati registrati 26 decessi; ieri erano 27. In tutto sono morte in ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 20 marzo 2021) Sono 1.983 i nuovida coronavirus insecondo ildi, 20. Registrati inoltre altri 26. Sfiora quindi quota 2.000 il numero dei nuovi casi positivi al19 inseriti nella tabella a fronte di una diminuzione di test. Costante il numero di decessi come anche la crescita dei guariti, degli attualmente positivi e dei ricoverati. Secondo quanto riportato nelepidemiologico quotidiano stilato dalla Regione, sulla base dei dati del Dipartimento Politiche della salute, si osserva che su 11.296 tamponi per l’infezione da coronavirus sono stati registrati 1.983 casi positivi. Ieri i nuovi positivi erano 1.785 su 11.636 test. Sono stati registrati 26 decessi; ieri erano 27. In tutto sono morte in ...

Advertising

BisceglieLiveIt : #Bisceglie Covid, non si arresta la crescita dei positivi in Puglia: 1.983 i nuovi casi - BreakingItalyNe : RT @Adnkronos: #Covid #Puglia, oggi 1.983 contagi e 26 morti: bollettino 20 marzo - Adnkronos : #Covid #Puglia, oggi 1.983 contagi e 26 morti: bollettino 20 marzo - lifestyleblogit : Covid Puglia, oggi 1.983 contagi e 26 morti: bollettino 20 marzo - - AnsaPuglia : Covid: in Puglia 26 morti e quasi 2000 contagi, (17,5% test). Cresce indice contagio, ieri era al 15% #ANSA -