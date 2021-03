Covid, Prato: balli e karaoke, chiuso club dei cinesi. Con pastore tibetano di guardia (Di sabato 20 marzo 2021) Si sentivano sicuri, perchè avevano messo telecamere e un grosso pastore tibetano a far la guardia. Ma in 25 sono stati scioperti e sanzionati: erano protagonistin di balli e karaoke, cibo e bevande, a Prato. Ma le norme antiCovid vietano tutto questo. Così, nella notte fra venerdì 19 e sabato 20 marzo, a Prato, i carabinieri hanno chiuso un club per cinesi e sanzionato 25 persone L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 20 marzo 2021) Si sentivano sicuri, perchè avevano messo telecamere e un grossoa far la. Ma in 25 sono stati scioperti e sanzionati: erano protagonistin di, cibo e bevande, a. Ma le norme antivietano tutto questo. Così, nella notte fra venerdì 19 e sabato 20 marzo, a, i carabinieri hannounpere sanzionato 25 persone L'articolo proviene da Firenze Post.

