Covid, nuovi colori regioni: Sardegna e Molise in arancione da lunedì 22 marzo (Di sabato 20 marzo 2021) Non si attenua l'emergenza coronavirus in Italia e dopo i nuovi dati dell'Iss arrivano i cambi di colore con le ordinanze del ministero della Salute. La Sardegna perde la zona bianca e diventa arancione, il Molise invece migliora dal rosso all'arancio. L’incidenza del Covid-19 a livello nazionale sta aumentando e il picco è atteso per fine mese. Superata la soglia dei 250 casi settimanali ogni 100mila abitanti Leggi su tg24.sky (Di sabato 20 marzo 2021) Non si attenua l'emergenza coronavirus in Italia e dopo idati dell'Iss arrivano i cambi di colore con le ordinanze del ministero della Salute. Laperde la zona bianca e diventa, ilinvece migliora dal rosso all'arancio. L’incidenza del-19 a livello nazionale sta aumentando e il picco è atteso per fine mese. Superata la soglia dei 250 casi settimanali ogni 100mila abitanti

Advertising

RegLombardia : #LNews A fronte di 64.999 tamponi effettuati, sono 5.518 i nuovi positivi (8,4%). I guariti/dimessi sono 3.603 ????… - petergomezblog : Coronavirus, 20.396 nuovi casi e 502 morti. In 24 ore +760 ricoverati nei reparti Covid e 319 ingressi in terapia i… - Agenzia_Ansa : FLASH | Covid, oltre 20mila nuovi casi nelle ultime 24 ore. Balzo di vittime: 502. Tasso di positività scende al 5,5% - LucaRic21703581 : RT @autocostruttore: Sardegna in zona arancione per 134 nuovi casi. 80 casi su milione di abitanti. È chiara a tutti che il Covid è solo u… - viverefano : Covid: sono 856 i nuovi casi, 227 in provincia di Pesaro Urbino -