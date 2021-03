Covid, nelle Marche oggi altri otto morti, il più giovane aveva 61 anni /La mappa del virus in tempo reale (Di sabato 20 marzo 2021) ANCONA - Il virus fa ancora morti nelle Marche. Sono otto le vittime del Covid oggi 20 marzo 2021. Lo ha comunicato la Regione Marche. La vittima più giovane aveva 61 anni, residente a Osimo. Dall'... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 20 marzo 2021) ANCONA - Ilfa ancora. Sonole vittime del20 marzo 2021. Lo ha comunicato la Regione. La vittima più61, residente a Osimo. Dall'...

Advertising

Agenzia_Ansa : Covid: sono 25.735 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Tasso di positività stabile al 7% #ANSA - NicolaPorro : #Distanziamento aumentato a 2 metri per le varianti. Ma su questa e su altre misure #anticovid (come i sottoscarpe… - Daniele_Manca : Covid: i vaccini funzionano, i primi effetti sugli operatori sanitari e ospiti delle RSA. Calano i contagi nelle ca… - viralvideovlogs : RT @paoloigna1: Leggero calo nei ricoveri e nelle terapie intensive in #Francia con la vaccinazione sui livelli medi europei. #Covid19 h… - Chicomesol : RT @paoloigna1: Leggero calo nei ricoveri e nelle terapie intensive in #Francia con la vaccinazione sui livelli medi europei. #Covid19 h… -