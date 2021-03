Covid | molti preti sono mancati ma hanno offerto un’immagine autentica di vocazione

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 20 marzo 2021) Anche in occasione della prima Giornata nazionale in memoria delle vittime delsiregistrate polemiche sulle categorie a cui dare la precedenza nella vaccinazione. Un anno fa, il 27 marzo 2020, in una deserta e piovosa piazza San Pietro, Papa Francesco aveva voluto ricordare gli uomini e le donne in prima linea nel contrasto della pandemia. Per Bergoglio, infatti, questa pagina nera della storia dell’umanità è stata “capace di riscattare, di valorizzare e di mostrare come le nostre vitetessute e sostenute da persone comuni, solitamente dimenticate, che non compaiono nei titoli dei giornali e delle riviste né nelle grandi passerelle dell’ultimo show ma, senza dubbio, stanno scrivendo oggi gli avvenimenti decisivi della nostra storia: medici, infermiere e infermieri, addetti dei supermercati, addetti alle pulizie, ...