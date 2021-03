Covid, ministro Hancock: 'In Gb vaccinata metà della popolazione adulta' (Di sabato 20 marzo 2021) 'Sono lieto di poter dire che in Gran Bretagna abbiamo vaccinato la metà di tutta la popolazione adulta'. Lo ha annunciato su Twitter il ministro della Salute britannico, Matt Hancock, sottolineando ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 20 marzo 2021) 'Sono lieto di poter dire che in Gran Bretagna abbiamo vaccinato ladi tutta la'. Lo ha annunciato su Twitter ilSalute britannico, Matt, sottolineando ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid ministro Covid, ministro Hancock: 'In Gb vaccinata metà della popolazione adulta' 'Sono lieto di poter dire che in Gran Bretagna abbiamo vaccinato la metà di tutta la popolazione adulta'. Lo ha annunciato su Twitter il ministro della Salute britannico, Matt Hancock, sottolineando che 'il vaccino è una storia di successo nazionale e la nostra via d'uscita da questa pandemia'. Hancock ha poi lanciato un appello alla ...

Speranza: ospedali sotto pressione per variante inglese, servono "misure e sacrifici" Il ministro della Salute è intervenuto ad un evento della Federazione italiana medici pediatri (Fimp), ...la ratio delle nuove misure rigorose introdotte per contrastare la ripresa dei contagi di Covid, ...

