Covid: M5S, 'su vaccini Regione Lombardia modello di disservizi' Milano, 20 mar. (Adnkronos) - "Ci sarà un motivo se la Regione Lombardia ha effettuato il 74,8% delle dosi consegnate? Maglia nera per percentuali di vaccini effettuati rispetto a quelli ricevuti insieme alla Calabria ferma al 67,6%, la Sardegna al 66,3% e la Liguria al 69,3%. O anche questo è colpa dell'Europa, del governo, del ministero della Salute? La giunta regionale della Lombardia guidata dal leghista Attilio Fontana ha reso la mia Regione un modello di disservizi". Così, in una nota, la senatrice lombarda del Movimento 5 Stelle Simona Nocerino. "La campagna vaccinale grazie al sistema regionale di prenotazioni gestito da Aria Spa è una collezione di fallimenti. A Cremona l'ultimo, dove dovevano arrivare più di 500 persone e non sono arrivate per un flop nella ...

