Covid, le news. Bollettino: 23.832 nuovi casi su 354.480 tamponi, 401 morti. DIRETTA (Di sabato 20 marzo 2021) Secondo l'ultimo report, il tasso di positività è al 6,7%. Sono 23 in più i posti occupati in terapia intensiva, mentre sono 203 in più i ricoveri ordinari nei reparti Covid. A causa dello stop precauzionale delle somministrazioni di AstraZeneca, l'arrivo di 134mila dosi del vaccino previsto giovedì scorso è slittato al prossimo 24 marzo, quando verranno consegnate in totale 279mila dosi. In arrivo 344mila dosi di Moderna. Sardegna e Molise passano in arancione da lunedì 22 marzo Leggi su tg24.sky (Di sabato 20 marzo 2021) Secondo l'ultimo report, il tasso di positività è al 6,7%. Sono 23 in più i posti occupati in terapia intensiva, mentre sono 203 in più i ricoveri ordinari nei reparti. A causa dello stop precauzionale delle somministrazioni di AstraZeneca, l'arrivo di 134mila dosi del vaccino previsto giovedì scorso è slittato al prossimo 24 marzo, quando verranno consegnate in totale 279mila dosi. In arrivo 344mila dosi di Moderna. Sardegna e Molise passano in arancione da lunedì 22 marzo

