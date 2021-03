Covid, le news. Bollettino: 23.832 nuovi casi su 354.480 tamponi, 401 morti. DIRETTA (Di sabato 20 marzo 2021) Il tasso di positività è al 6,7%. Cresco i posti occupati in terapia intensiva (+23) e i ricoveri ordinari (+203). A causa dello stop precauzionale delle somministrazioni di AstraZeneca, l'arrivo di 134mila dosi del vaccino previsto giovedì scorso è slittato al prossimo 24 marzo, quando verranno consegnate in totale 279mila dosi. In arrivo 344mila dosi di Moderna. Sardegna e Molise passano in arancione da lunedì 22 marzo. Dopo l'approvazione del dl Sostegni Confcommercio dice: le risorse non bastano Leggi su tg24.sky (Di sabato 20 marzo 2021) Il tasso di positività è al 6,7%. Cresco i posti occupati in terapia intensiva (+23) e i ricoveri ordinari (+203). A causa dello stop precauzionale delle somministrazioni di AstraZeneca, l'arrivo di 134mila dosi del vaccino previsto giovedì scorso è slittato al prossimo 24 marzo, quando verranno consegnate in totale 279mila dosi. In arrivo 344mila dosi di Moderna. Sardegna e Molise passano in arancione da lunedì 22 marzo. Dopo l'approvazione del dl Sostegni Confcommercio dice: le risorse non bastano

