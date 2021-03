Covid, le news. AstraZeneca, slitta al 24 l'invio settimanale di dosi in Italia. DIRETTA (Di sabato 20 marzo 2021) L'arrivo di 134mila dosi del vaccino previsto giovedì scorso è stato annullato a causa dello stop precauzionale delle somministrazioni del siero disposta nei giorni scorsi. Con la ripartenza delle vaccinazioni il carico verrà recuperato il prossimo 24 marzo, con l'invio di 279mila dosi in totale. Oggi si vaccinano con AstraZeneca il commissario per l'emergenza e il capo della Protezione Civile. Sardegna e Molise passano in arancione da lunedì 22 marzo Leggi su tg24.sky (Di sabato 20 marzo 2021) L'arrivo di 134miladel vaccino previsto giovedì scorso è stato annullato a causa dello stop precauzionale delle somministrazioni del siero disposta nei giorni scorsi. Con la ripartenza delle vaccinazioni il carico verrà recuperato il prossimo 24 marzo, con l'di 279milain totale. Oggi si vaccinano conil commissario per l'emergenza e il capo della Protezione Civile. Sardegna e Molise passano in arancione da lunedì 22 marzo

