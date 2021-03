COVID Lazio – Il bollettino di oggi 20 marzo: calo vertiginoso dei contagi (Di sabato 20 marzo 2021) oggi è 20 marzo e, oltre ad essere arrivata ufficialmente la primavera, co sono anche delle buone notizie per la Regione Lazio riguardo l’emergenza COVID-19. I numeri raccolti negli ultimi giorni starebbero facendo pensare al Governo di cambiare il colore da rosso ad arancione prima di Pasqua. Il bollettino di oggi conferma queste impressioni: a fronte degli oltre 37.000 test effettuati (di cui quasi 20.000 antigenici), si registrano 1.821 casi positivi (-367 rispetto a ieri), 24 i decessi (-14 nelle ultime 24 ore) e +738 i guariti. Il commento di D’Amato Nel bollettino pubblicato dalla regione, è presente anche il commento sui dati odierni dell’Assessore D’Amato: “Diminuiscono i casi e i decessi, mentre aumentano i ricoveri e sono stabili le terapie intensive. Il ... Leggi su romanotizie24 (Di sabato 20 marzo 2021)è 20e, oltre ad essere arrivata ufficialmente la primavera, co sono anche delle buone notizie per la Regioneriguardo l’emergenza-19. I numeri raccolti negli ultimi giorni starebbero facendo pensare al Governo di cambiare il colore da rosso ad arancione prima di Pasqua. Ildiconferma queste impressioni: a fronte degli oltre 37.000 test effettuati (di cui quasi 20.000 antigenici), si registrano 1.821 casi positivi (-367 rispetto a ieri), 24 i decessi (-14 nelle ultime 24 ore) e +738 i guariti. Il commento di D’Amato Nelpubblicato dalla regione, è presente anche il commento sui dati odierni dell’Assessore D’Amato: “Diminuiscono i casi e i decessi, mentre aumentano i ricoveri e sono stabili le terapie intensive. Il ...

