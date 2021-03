Covid, la premier norvegese indagata. Ha violato restrizioni per la sua sua festa di compleanno (Di sabato 20 marzo 2021) “Mi dispiace che io e la mia famiglia abbiamo infranto le regole, cosa che non sarebbe mai dovuta accadere. Ovviamente avremmo dovuto seguire tutte le raccomandazioni, come ho chiesto di fare a voi”. In un post su Facebook la premier norvegese Erna Solberg si è scusata ma in molti chiedono le sue dimissioni. Solberg è indagata per aver violato le restrizioni anti-Covid. Per il suo 60esimo compleanno, alla fine di febbraio la prima ministra aveva riunito la sua famiglia in una località sciistica, in violazione delle restrizioni e delle raccomandazioni sui limiti ai contatti sociali come rivelato dall’emittente pubblica NRK due sera fa. “Penso in particolare a tutti coloro che hanno dovuto cancellare gli impegni che aspettavano con ansia, un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 20 marzo 2021) “Mi dispiace che io e la mia famiglia abbiamo infranto le regole, cosa che non sarebbe mai dovuta accadere. Ovviamente avremmo dovuto seguire tutte le raccomandazioni, come ho chiesto di fare a voi”. In un post su Facebook laErna Solberg si è scusata ma in molti chiedono le sue dimissioni. Solberg èper averleanti-. Per il suo 60esimo, alla fine di febbraio la prima ministra aveva riunito la sua famiglia in una località sciistica, in violazione dellee delle raccomandazioni sui limiti ai contatti sociali come rivelato dall’emittente pubblica NRK due sera fa. “Penso in particolare a tutti coloro che hanno dovuto cancellare gli impegni che aspettavano con ansia, un ...

Advertising

myrtamerlino : #Draghi: 'Mi vaccinerò con #AstraZeneca'. Nessun tentennamento, nessun dubbio. Quello che ogni cittadino vorrebbe s… - Open_gol : Per due volte la premier ha cenato con un gruppo di 13 persone In Norvegia il limite massimo è 10 - Agenzia_Ansa : A Bergamo la cerimonia per la prima Giornata nazionale in memoria delle vittime della pandemia di Covid-19. Il prem… - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Covid, la premier norvegese indagata. Ha violato restrizioni per la sua sua festa di compleanno - fattoquotidiano : Covid, la premier norvegese indagata. Ha violato restrizioni per la sua sua festa di compleanno -

Ultime Notizie dalla rete : Covid premier Il premier pachistano Khan positivo 2 giorni dopo la prima dose di vaccino ...primo ministro pakistano Imran Khan risultato positivo al Covid - 19 e ora in quarantena a casa , ha annunciato su Twitter il consulente speciale del governo per la salute Faisal Sultan. Il premier ...

AstraZeneca, Pregliasco: "Stop scelta politica" ...rischio percezione qualità e sicurezza" Lo stop precauzionale all'impiego del vaccino anti - Covid ...sul siero prodotto dall'azienda anglo - svedese e le dichiarazioni rese ieri sul tema dal premier ...

Covid: positivo premier Pakistan, vaccinato due giorni fa - Ultima Ora Agenzia ANSA Regno Unito: metà popolazione adulta vaccinata, per Johnson "un fantastico risultato" Londra, 20 mar 16:34 - (Agenzia Nova) - Il raggiungimento delle vaccinazioni anti Covid-19 per la metà della popolazione adulta nel Regno Unito "è un fantastico risultato". Lo ha scritto il premier ...

Draghi: bonus, CIG, RdC, Rem e stralcio cartelle. Le novità famiglie e cittadini italiani che sono stati maggiormente coinvolti dalla crisi economica provocata dall’arrivo del Coronavirus. Dunque, come precisato dal premier Mario Draghi durante la conferenza ...

...primo ministro pakistano Imran Khan risultato positivo al- 19 e ora in quarantena a casa , ha annunciato su Twitter il consulente speciale del governo per la salute Faisal Sultan. Il......rischio percezione qualità e sicurezza" Lo stop precauzionale all'impiego del vaccino anti -...sul siero prodotto dall'azienda anglo - svedese e le dichiarazioni rese ieri sul tema dal...Londra, 20 mar 16:34 - (Agenzia Nova) - Il raggiungimento delle vaccinazioni anti Covid-19 per la metà della popolazione adulta nel Regno Unito "è un fantastico risultato". Lo ha scritto il premier ...famiglie e cittadini italiani che sono stati maggiormente coinvolti dalla crisi economica provocata dall’arrivo del Coronavirus. Dunque, come precisato dal premier Mario Draghi durante la conferenza ...