Covid | la giuslavorista Ingrao | “Costruire nuovo modello normativo per smartworking”

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 20 marzo 2021) “Nelloè importanteun, delle regole, che impediscano la deriva verso una forma di subordinazione tecnologica”. Lo ha detto laAlessandra, dell’Università di Milano, commentando i risultati dell’inchiesta sul lavoro in smart working nel settore dell’Ict a Milano realizzata dalla Fiom Cgil di Milano, resa nota oggi in occasione dell’evento ‘Loè sostenibile?’, svoltosi nell’ambito della Milano Digital Week ‘Città equa e sostenibile’. “Lo– ricorda – così come era nato nella legge 81 del 2017 è una tipologia contrattuale regolata che dà vita una modalità di prestazione da remoto molto diversa da quella che si è affermata durante la recente ...