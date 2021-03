Covid Italia oggi, contagi regioni: bollettino e tabella 20 marzo (Di sabato 20 marzo 2021) Il bollettino del 19 marzo, regione per regione, sul Covid in Italia: le news in diretta dalle regioni, con la tabella con contagi, ricoveri e morti. Dalla Toscana alla Sardegna. dalla Puglia alla Campania, dalla Lombardia al Lazio, dal Piemonte al Veneto. Ecco al Friuli Venezia Giulia, dall’Abruzzo alla Puglia, dal Veneto alla Calabria. I dati regione per regione: Sono 1.510 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 20 marzo, secondo i dati del bollettino anticipato dal governatore Eugenio Giani su Facebook. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 1.510 su 25.044 test di cui 15.583 tamponi molecolari e 9.461 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 6,03% (13,6% sulle prime diagnosi)”, ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 20 marzo 2021) Ildel 19, regione per regione, sulin: le news in diretta dalle, con lacon, ricoveri e morti. Dalla Toscana alla Sardegna. dalla Puglia alla Campania, dalla Lombardia al Lazio, dal Piemonte al Veneto. Ecco al Friuli Venezia Giulia, dall’Abruzzo alla Puglia, dal Veneto alla Calabria. I dati regione per regione: Sono 1.510 ida coronavirus in Toscana, 20, secondo i dati delanticipato dal governatore Eugenio Giani su Facebook. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 1.510 su 25.044 test di cui 15.583 tamponi molecolari e 9.461 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 6,03% (13,6% sulle prime diagnosi)”, ...

