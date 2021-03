Covid, individuata la presenza in Sardegna della variante brasiliana (Di sabato 20 marzo 2021) Alessandro Nunziati È stata confermata questa mattina dal laboratorio di Microbiologia e virologia dell’Aou di Sassari la presenza di variante brasiliana, registrata come sospetta la scorsa settimana nel Nord Ovest Sardegna. La sicurezza che si tratta di variante brasiliana (denominata con il codice P1) è arrivata dopo la mappatura dell’intero genoma virale del Sars Cov-2. Le analisi Impronta Unika - Alimenta La Salute e Il Benessere. Leggi su improntaunika (Di sabato 20 marzo 2021) Alessandro Nunziati È stata confermata questa mattina dal laboratorio di Microbiologia e virologia dell’Aou di Sassari ladi, registrata come sospetta la scorsa settimana nel Nord Ovest. La sicurezza che si tratta di(denominata con il codice P1) è arrivata dopo la mappatura dell’intero genoma virale del Sars Cov-2. Le analisi Impronta Unika - Alimenta La Salute e Il Benessere.

