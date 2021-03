Covid in Campania, meno contagi ma più ricoveri: il bollettino di oggi 20 marzo (Di sabato 20 marzo 2021) Sono poco più di 2mila i positivi del giorno in Campania su oltre 20mila tamponi effettuati. In percentuale, significa che è positivo il 9,94% dei test, un punto percentuale in meno di ieri quando l’indice di contagio era al 10,84%. Si registrano 28 morti, di cui 16 deceduti nelle ultime 48 ore, 12 deceduti in precedenza ma L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 20 marzo 2021) Sono poco più di 2mila i positivi del giorno insu oltre 20mila tamponi effettuati. In percentuale, significa che è positivo il 9,94% dei test, un punto percentuale indi ieri quando l’indice dio era al 10,84%. Si registrano 28 morti, di cui 16 deceduti nelle ultime 48 ore, 12 deceduti in precedenza ma L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

