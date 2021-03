Covid, il commissario Figliuolo: 'Da metà aprile 500mila vaccinazioni al giorno' (Di sabato 20 marzo 2021) Le dosi del vaccino Johnson & Johnson arriveranno in Italia nella seconda metà di aprile e in quel periodo l'obiettivo fissato è la somministrazione di 500mila dosi al giorno. Lo ha riferito il ... Leggi su leggo (Di sabato 20 marzo 2021) Le dosi del vaccino Johnson & Johnson arriveranno in Italia nella secondadie in quel periodo l'obiettivo fissato è la somministrazione didosi al. Lo ha riferito il ...

