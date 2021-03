Covid: i nuovi colori delle regioni, c’è chi è in rosso fino a Pasqua (Di sabato 20 marzo 2021) Ci sono regioni che hanno già la certezza di restare in rosso fino a Pasqua. Lo dicono i dati del monitoraggio della Cabina di regia. Sono otto Regioni e una Provincia autonoma: Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Piemonte, Marche, Lombardia, Campania, Puglia, Veneto e la provincia di Trento. Queste zone resteranno nella fascia con maggiori restrizioni, quella rossa almeno fino alla settimana tra il 29 marzo e il 4 aprile, il giorno di Pasqua. Leggi su vanityfair (Di sabato 20 marzo 2021) Ci sono regioni che hanno già la certezza di restare in rosso fino a Pasqua. Lo dicono i dati del monitoraggio della Cabina di regia. Sono otto Regioni e una Provincia autonoma: Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Piemonte, Marche, Lombardia, Campania, Puglia, Veneto e la provincia di Trento. Queste zone resteranno nella fascia con maggiori restrizioni, quella rossa almeno fino alla settimana tra il 29 marzo e il 4 aprile, il giorno di Pasqua.

Advertising

RegLombardia : #LNews A fronte di 64.999 tamponi effettuati, sono 5.518 i nuovi positivi (8,4%). I guariti/dimessi sono 3.603 ????… - fanpage : Campania in zona rossa Covid: i nuovi dati del monitoraggio Iss - FcInterNewsit : Inter, un altro membro del gruppo squadra positivo al Covid-19. Oggi sono stati effettuati nuovi test - PaoloScorpio : RT @autocostruttore: Sardegna in zona arancione per 134 nuovi casi. 80 casi su milione di abitanti. È chiara a tutti che il Covid è solo u… - unmooring : RT @autocostruttore: Sardegna in zona arancione per 134 nuovi casi. 80 casi su milione di abitanti. È chiara a tutti che il Covid è solo u… -