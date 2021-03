Covid: gli anticorpi dei guariti possono proteggere per 9 mesi dalla reinfezione (Di sabato 20 marzo 2021) Circa il 40% dei pazienti positivi alla presenza di anticorpi anti Sars-CoV-2 a Wuhan, la capitale della provincia di Hubei nella Cina centrale, primo epicentro della pandemia di Covid-19, ha mantenuto per almeno 9 mesi anticorpi neutralizzanti in grado proteggere dalla reinfezione. È quanto emerge da uno studio pubblicato su ‘The Lancet’, che ha testato la sieroprevalenza a lungo termine in oltre 9mila residenti della megalopoli asiatica. I partecipanti sono stati valutati ad aprile a fine lockdown, quindi nuovamente a giugno e a ottobre-dicembre. Su un totale di 9.542 persone esaminate (appartenenti a 3.556 famiglie) in tutti i 13 distretti di Wuhan, 532 sono risultate positive agli anticorpi anti-coronavirus: il dato, aggiustato, equivale a una ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 20 marzo 2021) Circa il 40% dei pazienti positivi alla presenza dianti Sars-CoV-2 a Wuhan, la capitale della provincia di Hubei nella Cina centrale, primo epicentro della pandemia di-19, ha mantenuto per almeno 9neutralizzanti in grado. È quanto emerge da uno studio pubblicato su ‘The Lancet’, che ha testato la sieroprevalenza a lungo termine in oltre 9mila residenti della megalopoli asiatica. I partecipanti sono stati valutati ad aprile a fine lockdown, quindi nuovamente a giugno e a ottobre-dicembre. Su un totale di 9.542 persone esaminate (appartenenti a 3.556 famiglie) in tutti i 13 distretti di Wuhan, 532 sono risultate positive aglianti-coronavirus: il dato, aggiustato, equivale a una ...

ZZiliani : Ma gli juventini che strepitano per il rinvio di #InterSassuolo per #focolaio #Covid sono gli stessi che non hanno… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, al via allo Spallanzani di Roma la terapia con gli anticorpi monoclonali #covid… - Confindustria : Oggi, #19marzo, si chiude la mappatura delle #fabbrichedicomunità. Compila il questionario per mettere gli spazi az… - fallingptn : comunque pazzesco io ho la sfiga addosso, tutti gli anni in estate andavo a Roma e la scorsa estate non ci sono and… - Ildivinojohnny2 : @DarkSid21344718 @tancredipalmeri Napoli juve programmata 17 marzo non si è giocata... Senza casi covid vedi tu....… -