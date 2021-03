Covid | Figliuolo vaccinato con AstraZeneca | ' Ad aprile arriva J&J | obiettivo 500mila dosi al giorno' | Ue | stop export se i contratti non

Advertising

matteosalvinimi : #Salvini: Il generale Figliuolo, archiviati Arcuri e le primule, ha già acquistato 150mila dosi di anticorpi monocl… - IlContiAndrea : Domattina il Commissario per l'emergenza Covid #Figliuolo e il capo della Protezione Civile #Curcio si vaccineranno… - repubblica : Covid, Figliuolo e Curcio vaccinati a Roma con AstraZeneca - Matte0214 : RT @MediasetTgcom24: Covid, Figliuolo: 'J&J da metà aprile, obiettivo 500mila dosi al giorno' #Johnson&Johnson - riccardomonet : Bella immagine quella di Figliuolo e Curcio impegnati attivamente sul campo di battaglia contro il Covid. Che gran… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Figliuolo

Oltre che una necessità, un rito simbolico, quello a cui hanno partecipato il commissario straordinario per l'emergenzaFrancesco Paoloe il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio che si sono vaccinati questa mattina alla Città Militare Cecchignola di Roma con AstraZeneca. L'occasione per il ...Abbiamo fatto l'AstraZeneca ed eccoci qua" ha detto. Leggi anche VaccinoLazio, Johnson & Johnson anche in farmaciae Curcio vaccinati alla Cecchignola con AstraZeneca "Per ...Dopo l'ok dell'Ema, riparte a pieno regime in Italia la vaccinazione anti-Covid con Astrazeneca. Le disdette tra gli aventi diritto già prenotati sono state "solo" tra il 5 e il 10%. Vaccinati con Ast ...In alcune regioni ci sono state rinunce (dal 10 al 20%) per il vaccino anglo-svedese, mail commissario all’emergenza è sicuro che si recupererà in pochi giorni: «Entro la metà di settembre l’80% della ...