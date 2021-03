Covid | Figliuolo | ' J&J da metà aprile | obiettivo 500mila dosi al giorno'

(Di sabato 20 marzo 2021) 'Ledel vaccino Johnson & Johnson arriveranno in Italia nella secondadie in quel periodo l'fissato è la somministrazione dial'. Lo ha riferito il ...

E' stato il generalea comunicarlo, facendo anche il punto sull'andamento delle vaccinazioni in Italia. "L'obiettivo è 500mila vaccinazioni al giorno dalla terza settimana di aprile - ha ...Lo ha riferito il commissario per l'emergenza, Francesco, dopo aver ricevuto la prima dose di AstraZeneca al drive through della Cecchignola a Roma.È slittato per questa settimana l'invio delle dosi di AstraZeneca in Italia. Secondo quanto si apprende da fonti qualificate, l'arrivo ...Il Commissario straordinario per l’emergenza covid, Francesco Figliuolo, e il capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio, hanno ricevuto la prima dose ...