Covid | Figliuolo e Curcio vaccinati questa mattina con AstraZeneca

(Di sabato 20 marzo 2021) Francesco Paoloe Fabriziosi sono sottopostia Roma all’inoculazione del vaccinoDopo il blocco in via del tutto precauzionale delle inoculazioni conper consentire di fare chiarezza sui casi di trombosi che si sono verificati, ed in seguito all’ok dell’Ema, sono ripartite nella giornata del 18 marzo le L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

matteosalvinimi : #Salvini: Il generale Figliuolo, archiviati Arcuri e le primule, ha già acquistato 150mila dosi di anticorpi monocl… - LegaSalvini : COVID, COLETTO (LEGA): “MONOCLONALI STRADA VERSO LA LIBERTÀ” “Da tempo la Lega lavora affinché in Italia si cominc… - IlContiAndrea : Domattina il Commissario per l'emergenza Covid #Figliuolo e il capo della Protezione Civile #Curcio si vaccineranno… - hurried57 : Figliuolo e Curcio vaccinati con AstraZeneca: «Obiettivo 500 mila dosi al giorno dal 20 aprile»… - LMtredici : RT @Corriere: Figliuolo e Curcio vaccinati con AstraZeneca: «Obiettivo 500 mila dosi al giorno dal 20... -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Figliuolo

Entrambi hanno ricevuto la prima dose nella città militare della Cecchignola. Intanto a causa della sospensione temporanea del vaccino di Oxford ......- il carico verrà recuperato il prossimo 24 marzo e si sommerà alle altre 145mila dosi ancora previste per quel giorno: saranno recapitate in tutto 279mila dosi. 20 mar 08:35, 11enne ...POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Coronavirus, bollettino 19 marzo: 25.735 contagi e 386 morti A sottolinearlo è stato lo stesso generale Figliuolo in una nota della struttura commissariale. Il Premier ...Dopo l'ok dell'Ema, riparte a pieno regime in Italia la vaccinazione anti Covid con Astrazeneca ... Vaccinati con AstraZeneca il commissario per l'emergenza Francesco Paolo Figliuolo e il capo della ...