Covid | de Magistris firma lettera-appello a Mattarella per stop a brevetti su vaccini

(Di sabato 20 marzo 2021) Il Sindaco di Napoli Luigi deè tra i primitari dellaaperta al Presidente della Repubblica Sergioaffinché l’Italia si schieri per loaisui. Sono oltre 100 gli amministratori e le amministratrici locali, oltre a rappresentanti ed esponenti di liste della sinistra diffusa e di cittadinanza, che al momento hanno aderito all’iniziativa della “Rete delle città in Comune” su questo tema. “Ci lascia sgomenti – si legge tra l’altro nella– l’aver appreso che l’11 marzo scorso il nostro paese si sia espresso in sede di OMC (Organizzazione Mondiale del Commercio) contro la sospensione della proprietà intellettuale suianti. ...

Agenzia ANSA

... ieri, durante la consueta diretta settimanale Facebook sulla situazione legata all'emergenza,... anzi alcuni lo accusarono apertamente (vedi il sindaco de: "inqualificabile e indegno ...Quello che non è sicuro è prendere ilche è il motivo per cui è così importante farsi ... Fu subissato da polemiche: 'Un abuso di potere', tuonò il sindaco di Napoli Luigi De. 'Non aveva ...Il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris è tra i primi firmatari della lettera aperta al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella affinchè l’Italia si schieri per lo stop ai brevetti sui vaccini.Il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris è tra i primi firmatari della lettera aperta al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella affinché l’Italia si schieri per lo stop ai brevetti sui vaccini.