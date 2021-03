Covid | Cecchetti Lega | ' Pd e M5S pensino a ritardi causati da loro governo su vaccini'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 20 marzo 2021) Milano, 20 mar. (Adnkronos) - "È veramente incredibile che ogni giorno in Lombardia il Pd e Cinquestelle critichino ogni disguido o intoppo della campagna vaccinale. Ma basta! Ma parlano proprioche non hanno mai detto una parola di critica quando ilprecedenteha accumulato sei mesi di ritardo nell'impostare e avviare la campagna vaccinale? Se siamo in ritardo, come Italia, è per la zavorra delle inefficienze delConte, per icommissari Arcuri, per gli sbagli di Pd e Cinquestelle a cui stiamo ponendo rimedio". Lo dichiara Fabrizio, vice capogruppo dellaalla Camera e coordinatore dellaLombarda per Salvini Premier. "Chi ha governato così male dovrebbe almeno avere la decenza di tacere, soprattutto in ...