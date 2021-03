Covid Campania, 2.196 nuovi positivi: comunicati 28 decessi (Di sabato 20 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 2.196 i nuovi positivi al Covid-19 in Campania, di cui 1.548 asintomatici e 648 sintomatici, su 20.921 test analizzati nelle ultime 24 ore. Il bollettino odierno dell’Unità di Crisi regionale registra 28 decessi, 16 deceduti nelle ultime 48 ore e 12 deceduti in precedenza ma registrati? ieri?, e 1.611 guariti. Questo il bollettino di oggi: positivi del giorno: 2.196 (*) di cui Asintomatici: 1.548 (*) Sintomatici: 648 (*) * positivi, Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai tamponi molecolari Tamponi molecolari del giorno: 20.921 Tamponi antigenici del giorno: 1.169 ?Deceduti: 28 (**)? Totale deceduti: 4.871 Guariti: 1.611 Totale guariti: 211.416 ** 16 deceduti nelle ultime 48 ore, 12 deceduti in precedenza ma registrati ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 20 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 2.196 ial-19 in, di cui 1.548 asintomatici e 648 sintomatici, su 20.921 test analizzati nelle ultime 24 ore. Il bollettino odierno dell’Unità di Crisi regionale registra 28, 16 deceduti nelle ultime 48 ore e 12 deceduti in precedenza ma registrati? ieri?, e 1.611 guariti. Questo il bollettino di oggi:del giorno: 2.196 (*) di cui Asintomatici: 1.548 (*) Sintomatici: 648 (*) *, Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai tamponi molecolari Tamponi molecolari del giorno: 20.921 Tamponi antigenici del giorno: 1.169 ?Deceduti: 28 (**)? Totale deceduti: 4.871 Guariti: 1.611 Totale guariti: 211.416 ** 16 deceduti nelle ultime 48 ore, 12 deceduti in precedenza ma registrati ...

