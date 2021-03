Covid Bologna, la bambina di 11 anni è uscita dalla terapia intensiva dopo quasi un mese. I sanitari: “Abbiamo vegliato su di lei” (Di sabato 20 marzo 2021) I medici e gli infermieri del Policlinico Sant’Orsola di Bologna hanno “vegliato giorno e notte” la bambina di 11 ricoverata in terapia intensiva con il Covid. E oggi è arrivata finalmente la bella notizia: “dopo essere stata ricoverata in pericolo di vita”, ha annunciato su Facebook l’ospedale, “ha reagito alle cure ed è uscita dalla terapia intensiva”. La vicenda della paziente è stata tenuta il più riservata possibile a causa della minore età e per la gravità del caso in un primo momento. Fino a questa mattina, quando il personale sanitario ha potuto annunciare l’uscita dalla terapia intensiva: “Le notizie che fanno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 20 marzo 2021) I medici e gli infermieri del Policlinico Sant’Orsola dihanno “giorno e notte” ladi 11 ricoverata incon il. E oggi è arrivata finalmente la bella notizia: “essere stata ricoverata in pericolo di vita”, ha annunciato su Facebook l’ospedale, “ha reagito alle cure ed è”. La vicenda della paziente è stata tenuta il più riservata possibile a causa della minore età e per la gravità del caso in un primo momento. Fino a questa mattina, quando il personaleo ha potuto annunciare l’: “Le notizie che fanno ...

