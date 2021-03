Covid Basilicata, oggi 151 contagi e zero decessi: bollettino 20 marzo (Di sabato 20 marzo 2021) Sono 151 i nuovi contagi da coronavirus in Basilicata, secondo i dati dell’ultimo bollettino. Nessun nuovo decesso. Effettuati 1.594 tamponi molecolari nelle ultime 24 ore. I lucani guariti o negativizzati sono 71, di cui 23 a Maratea e 14 a Sant’Arcangelo. Nel bollettino di oggi i comuni con più casi di nuovi contagi sono Picerno (21), Matera (15), Potenza (14). Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi salgono a 4.197 (+74), di cui 4.017 in isolamento domiciliare, mentre sono 13.201 le persone residenti in Basilicata guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 393 quelle decedute. Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 180 (dato invariato). Sale da 13 a 14 il numero dei posti letto occupati in terapia ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 20 marzo 2021) Sono 151 i nuovida coronavirus in, secondo i dati dell’ultimo. Nessun nuovo decesso. Effettuati 1.594 tamponi molecolari nelle ultime 24 ore. I lucani guariti o negativizzati sono 71, di cui 23 a Maratea e 14 a Sant’Arcangelo. Neldii comuni con più casi di nuovisono Picerno (21), Matera (15), Potenza (14). Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi salgono a 4.197 (+74), di cui 4.017 in isolamento domiciliare, mentre sono 13.201 le persone residenti inguarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 393 quelle decedute. Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 180 (dato invariato). Sale da 13 a 14 il numero dei posti letto occupati in terapia ...

