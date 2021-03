Covid, ancora in aumento le terapie intensive: ecco le regioni sopra la soglia d'allerta (Di sabato 20 marzo 2021) Negli ospedali continua a crescere la pressione: 11 regioni più le due province autonome hanno superato la soglia critica in rianimazione. In totale in terapia intensiva ci sono 3.387 persone (+23), mentre 27.061 sono negli altri reparti Covid (+203). Secondo il bollettino del ministero della Salute, in Italia i casi registrati nell'ultimo giorno sono 23.832, su 354.480 tamponi. La percentuale di positivi è al 6,7%. Dall’inizio della pandemia, i contagiati ufficiali sono 3.356.331 e i morti 104.642 (+401) Leggi su tg24.sky (Di sabato 20 marzo 2021) Negli ospedali continua a crescere la pressione: 11più le due province autonome hanno superato lacritica in rianimazione. In totale in terapia intensiva ci sono 3.387 persone (+23), mentre 27.061 sono negli altri reparti(+203). Secondo il bollettino del ministero della Salute, in Italia i casi registrati nell'ultimo giorno sono 23.832, su 354.480 tamponi. La percentuale di positivi è al 6,7%. Dall’inizio della pandemia, i contagiati ufficiali sono 3.356.331 e i morti 104.642 (+401)

