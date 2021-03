Covid, anche in Usa bimba nata con anticorpi contro il coronavirus da mamma vaccinata (Di sabato 20 marzo 2021) Dopo quelli israeliani anche gli scienziati statunitensi annunciano che i bambini nati da madri vaccinate per prevenire il Covid hanno gli anticorpi contro Sars Cov 2. I ricercatori lo definiscono nel loro lavoro “il primo caso noto di una bimba con anticorpi contro il coronavirus Sars-CoV-2 rilevabili nel sangue del cordone ombelicale“, nata “da una mamma che era stata vaccinata”. Il bebè è una piccola “sana e forte”, venuta al mondo “a termine”. Sua madre, mai contagiata dal virus, ha ricevuto una singola dose di vaccino a mRna di Moderna esattamente 3 settimane prima del parto. La donna aveva superato da 3 giorni la 36esima settimana di gravidanza quando è stata sottoposta all’iniezione scudo. Gli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 20 marzo 2021) Dopo quelli israelianigli scienziati statunitensi annunciano che i bambini nati da madri vaccinate per prevenire ilhanno gliSars Cov 2. I ricercatori lo definiscono nel loro lavoro “il primo caso noto di unaconilSars-CoV-2 rilevabili nel sangue del cordone ombelicale“,“da unache era stata vacci”. Il bebè è una piccola “sana e forte”, venuta al mondo “a termine”. Sua madre, mai contagiata dal virus, ha ricevuto una singola dose di vaccino a mRna di Moderna esattamente 3 settimane prima del parto. La donna aveva superato da 3 giorni la 36esima settimana di gravidanza quando è stata sottoposta all’iniezione scudo. Gli ...

