Covid Abruzzo | oggi 370 contagi e 35 morti | 20 marzo

Il bollettino della Regione Sono 370 i nuovi contagi da Coronavirus insecondo il bollettino di oggi, 20 marzo. Da ieri sono stati registrati altri 35 morti di cui, però, 24 risalgono ai giorni scorsi e sono stati comunicati solo oggi. Sono stati eseguiti 4.860 ......di volontariato teatine si sentono 'emarginate' dalla gestione delle vaccinazioni antidopo ...a noi non deve interessare tutto ciò - si legge in un nota del direttivo regionale di AnpasO.Sono 370 i nuovi positivi diagnosticati in Abruzzo nelle ultime ore, di età compresa tra 6 mesi e 97 anni. Di essi 73 sono della provincia dell'Aquila, 163 di quella di Chieti, 65 del Pescarese e 64 d ...Il Molnupiravir sarebbe in grado di inibire la carica virale e di ridurre la trasmissibilità del Covid: ecco le parole di Bassetti ...