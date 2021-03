(Di sabato 20 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNon si esclude l’uso delnella lotta al-19. A dichiararlo alla stampa tedesca in una conferenza stampa a Berlino è la cancelliera Angela Merkel che dichiara ai giornalisti la volontà di “utilizzare ogniapprovato dall’ente regolatorio europeo Ema ma – aggiunge la cancelliera – se non ci sarà l’autorizzazione europea potremo ricorrere alla via tedesca“. Esattamente in linea con le dichiarazioni di Angela Merkel è stato il Presidente del Consiglio Marioche, al termine della conferenza di presentazione del Decreto Sostegni, ha dichiarato: “Bisogna essere pronti a fare da soli. Se il coordinamento europeo funziona, bene. Altrimenti sulla salute bisogna essere pronti a fare da soli. Questo ha detto Merkel e questo è ...

Advertising

eziomauro : Covid, Draghi: 'Farò vaccino Astrazeneca, mio figlio lo ha già fatto'. Sulla scuola: 'Sarà la prima a riaprire quan… - myrtamerlino : #Draghi: 'Mi vaccinerò con #AstraZeneca'. Nessun tentennamento, nessun dubbio. Quello che ogni cittadino vorrebbe s… - Open_gol : Magliettina e mascherina di “#ioapro”. Così Salvini incoraggiava le proteste dei ristoratori, che ora lo accusano d… - sassari68 : RT @annamariabusia: L’espressione di Travaglio mentre parla il Presidente Draghi, in conferenza stampa, sembra la stessa di chi va al cinem… - anteprima24 : ** Covid-19, Draghi apre al #Vaccino russo Sputnik ed è pronto a dare un segnale ** -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Draghi

... di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da- 19'. Pagamenti al via dall'8 aprile, come assicurato dal premier Mario, 'per chi avrà fatto domanda. Quindi 11 ...La consegna delle dosi dei vaccini contro il- 19 ha più volte subito dei ritardi nei mesi scorsi, in Italia e non solo. La Commissione ... Le intenzioni die Merkel Frans Timmermans non si ...“Sono stato ottimista, ma la variante inglese qui è arrivata dopo Così l’ingegner Alberto Giovanni Gerli a La Stampa, dopo aver rinunciato alla nomina nel Cts dopo appena 48 per le polemiche sulle sue ...Nel Decreto Sostegno previsti ristori ad imprese, partite Iva che vanno da un minimo di 1.000 a 150 mila euro in base alle perdite subite nel 2019.