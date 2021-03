Covid-19, ci sono tre criteri per distinguere le varianti del coronavirus (Di sabato 20 marzo 2021) (illustrazione: Getty Images)Ormai sono state scoperte già alcune migliaia di varianti del coronavirus Sars-Cov-2 – gli ultimi dati di febbraio 2021 ne indicavano circa 4mila – e non tutte sono rilevanti perché maggiormente contagiose o pericolose. Ma allora come riconoscere le varianti a cui dedicare attenzione e quelle che invece probabilmente non avranno un particolare ruolo nell’epidemia? A rispondere, oggi, sono i Centri Cdc statunitensi (Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie) che, insieme all’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), hanno stilato una nuova classificazione per distinguere le varianti del coronavirus. Tante varianti, alcune rilevanti In generale una variante ha una o più ... Leggi su wired (Di sabato 20 marzo 2021) (illustrazione: Getty Images)Ormaistate scoperte già alcune migliaia didelSars-Cov-2 – gli ultimi dati di febbraio 2021 ne indicavano circa 4mila – e non tutterilevanti perché maggiormente contagiose o pericolose. Ma allora come riconoscere lea cui dedicare attenzione e quelle che invece probabilmente non avranno un particolare ruolo nell’epidemia? A rispondere, oggi,i Centri Cdc statunitensi (Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie) che, insieme all’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), hanno stilato una nuova classificazione perledel. Tante, alcune rilevanti In generale una variante ha una o più ...

