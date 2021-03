Covid-19, all’ospedale di Caserta partita la sperimentazione del vaccino italiano ReiThera (Di sabato 20 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – E’ partita all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta la sperimentazione del vaccino italiano ReiThera, con testimonial d’eccezione lo scrittore Enrico Carofiglio e il giornalista Rai Geo Nocchetti. “Siamo probabilmente tra le prime aziende ospedaliere in Italia ad aver dato seguito alla sperimentazione della seconda fase di questo vaccino – spiega il direttore generale del nosocomio Casertano Gaetano Gubitosa – e questa mattina abbiamo somministrato il vaccino ai primi cinque volontari; da domani domani, e per tutta la settimana, daremo il vaccino ad una decina di persone al giorno, reclutate dal responsabile aziendale ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 20 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– E’Sant’Anna e San Sebastiano diladel, con testimonial d’eccezione lo scrittore Enrico Carofiglio e il giornalista Rai Geo Nocchetti. “Siamo probabilmente tra le prime aziende ospedaliere in Italia ad aver dato seguito alladella seconda fase di questo– spiega il direttore generale del nosocomiono Gaetano Gubitosa – e questa mattina abbiamo somministrato ilai primi cinque volontari; da domani domani, e per tutta la settimana, daremo ilad una decina di persone al giorno, reclutate dal responsabile aziendale ...

