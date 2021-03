Cosenza, per Gliozzi la tac dà esito negativo (Di sabato 20 marzo 2021) Buone notizie per l’attaccante del Cosenza Ettore Gliozzi. La società calabrese ha reso noto che la tac a cui è stato sottoposto il calciatore, in seguito al trauma subito durante la gara contro la Reggiana, ha dato esito negativo. Gliozzi era stato coinvolto in un episodio accaduto al minuto 64 quando il difensore avversario Ajeti lo ha colpito costringendolo ad uscire in barella dopo aver perso i sensi. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 20 marzo 2021) Buone notizie per l’attaccante delEttore. La società calabrese ha reso noto che la tac a cui è stato sottoposto il calciatore, in seguito al trauma subito durante la gara contro la Reggiana, ha datoera stato coinvolto in un episodio accaduto al minuto 64 quando il difensore avversario Ajeti lo ha colpito costringendolo ad uscire in barella dopo aver perso i sensi. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Cosenza , per Gliozzi tac la dà esito negativo - psb_original : Qui Cosenza - Sospiro di sollievo per Gliozzi: la TAC dà esito negativo #SerieB - Ema_Cosenza : RT @Apndp: Mai essere precipitosi nel commentare. Va preso il giusto tempo per capire e poi scegliere parole misurate equilibrate mai esag… - IzzoEdo : RT @FarodiRoma: Ascoli pareggia contro la Cremonese, Sottil: “Andiamo avanti a prepararci per il Cosenza”. - apmojita : I frustrati tifosi del Cosenza che vengono a rompere i coglioni nella pagina della Reggiana augurandoci di retroced… -