repubblica : ?? Coronavirus: da lunedi' zone rosse Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Mar… - udogumpel : RT @Antonio_Caramia: Ingressi in Terapia intensiva dal lunedì al venerdì nelle ultime 5 settimane. ??Totali: 717 ? 1.379 +92%?? ??Piemonte:… - leggoit : Coronavirus Veneto, altri 1807 casi nella notte e 16 decessi: Treviso, Padova e Verona le peggiori Il #bollettino - veneziatoday : Coronavirus, bollettino di sabato 20 marzo: i numeri in Veneto e provincia di Venezia - mattinodipadova : Il Veneto torna a superare la soglia dei 2.000 nuovi contagi al giorno. Venti le persone uccise dal Covid nele ulti… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Veneto

in, s ono 1.807 i nuovi positivi da Covid registrati innella notte che portano il totale degli attualmente positivi a 38.333. Lo riferisce il Bollettino regionale aggiornato ...Un lavoro di rete, in sinergia, che ilsa fare, anche e soprattutto nel servizio sanitario, a vantaggio della gente di queste nostre città'. Le operazioni, a cui ha voluto assistere anche il ...Coronavirus in Veneto, sono 1.807 i nuovi positivi da Covid registrati in Veneto nella notte che portano il totale degli attualmente positivi a 38.333. Lo riferisce il ...«Rispondo con i dati di quello che preferisco chiamare il vaccino di Oxford. Già a novembre dai primi studi pubblicati si capiva che dava una buona risposta negli over 65. Poi n ...