Coronavirus, vaccini e medicinali venduti online: dannosi per la salute. Oscurati 14 siti web (Di sabato 20 marzo 2021) Sembrava un semplice sito e-commerce, con tanto di vetrina virtuale: promuoveva e pubblicizzava svariate tipologie di beni che venivano prodotti e/o distribuiti da terzi, tra cui anche molti afferenti al settore sanitario. Al Comando dei Carabinieri per la Tutela della salute, però, qualcosa sembrava sospetto e non avevano per niente sbagliato traccia. Nel sito erano presenti in vendita, con apposite fotografie riproducenti il confezionamento primario o l’imballaggio esterno, anche 4 asserti vaccini per il Covid-19: potenzialmente acqusitabili da utenti connessi al territorio Nazionale. Leggi anche: Coronavirus, nel Lazio l’RT scende a 1.09: ultima settimana in zona rossa? Cybercrime farmaceutico: medicinali contro il Covid venduti online Il monitoraggio dell’offerta in vendita sul ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 20 marzo 2021) Sembrava un semplice sito e-commerce, con tanto di vetrina virtuale: promuoveva e pubblicizzava svariate tipologie di beni che venivano prodotti e/o distribuiti da terzi, tra cui anche molti afferenti al settore sanitario. Al Comando dei Carabinieri per la Tutela della, però, qualcosa sembrava sospetto e non avevano per niente sbagliato traccia. Nel sito erano presenti in vendita, con apposite fotografie riproducenti il confezionamento primario o l’imballaggio esterno, anche 4 assertiper il Covid-19: potenzialmente acqusitabili da utenti connessi al territorio Nazionale. Leggi anche:, nel Lazio l’RT scende a 1.09: ultima settimana in zona rossa? Cybercrime farmaceutico:contro il CovidIl monitoraggio dell’offerta in vendita sul ...

