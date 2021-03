Coronavirus, ultime notizie. Superato il milione di morti in tutta Europa. In Brasile la situazione è «fuori controllo» (Di sabato 20 marzo 2021) Europa ANSA/ FILIPPO VENEZIA Operatori sanitari in un’unità di terapia intensiva nell’ospedale di Bolognini di SeriateDall’inizio della pandemia i contagi sono stati più di 37 milioni Oltre un milione di morti in tutta Europa legati al Coronavirus. Esattamente come per i 100 mila morti in Italia, si tratta solo di un soglia simbolica. Una cifra che racconta quanto è stato consistente l’impatto della pandemia fino a questo momento ma che allo stesso tempo non rende l’idea di quello che sta succedendo. Non racconta delle difficoltà nel far ingranare la campagna vaccinale, non racconta degli effetti dei nuovi lockdown e del timore per i prossimi e non racconta di come ogni Stato, compresa l’Italia, stia cominciando ad accarezzare la possibilità di muoversi da solo ... Leggi su open.online (Di sabato 20 marzo 2021)ANSA/ FILIPPO VENEZIA Operatori sanitari in un’unità di terapia intensiva nell’ospedale di Bolognini di SeriateDall’inizio della pandemia i contagi sono stati più di 37 milioni Oltre undiinlegati al. Esattamente come per i 100 milain Italia, si tratta solo di un soglia simbolica. Una cifra che racconta quanto è stato consistente l’impatto della pandemia fino a questo momento ma che allo stesso tempo non rende l’idea di quello che sta succedendo. Non racconta delle difficoltà nel far ingranare la campagna vaccinale, non racconta degli effetti dei nuovi lockdown e del timore per i prossimi e non racconta di come ogni Stato, compresa l’Italia, stia cominciando ad accarezzare la possibilità di muoversi da solo ...

